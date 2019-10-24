ŞİŞLİ'DE MÜHÜRLÜ BİNADAKİ DAİRESİNE GİREN KADIN CAMA ÇIKARAK, EYLEM YAPTI 

*Binanın yıkım kararının ardından kendilerine kalacak yer gösterilmediğini iddia eden kadının eylem devam ediyor.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()

İstanbul'da 26 Eylül'de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından hakkında yıkım kararı verilen ve boşaltılan 9 katlı binanın 8'nci katında oturan kadın kendilerine kalacak yer gösterilmediğini iddia ederek cama çıkıp, eylem yaptı. 26 Eylül de meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremde Şişli, İzzetpaşa Mahallesi Pırlanta Sokakta bulunan 9 katlı binada hasar oluştu. Mühürlenerek boşaltılan binaya yıkım kararı çıktı. 8'inci katta oturan bina sakinlerinden Nimet O. mühürlü binaya girerek kendilerine kalacak yer gösterilmediği ve yardım yapılmadığını iddia edip, cama çakarak eylem yaptı. Yetkililerin olay yerine gelmesini isteyen kadın 3 saattir eylemine devam ediyor. Polis olay yerinde şerit çekerek önlem alırken itfaiye ekipleri de şişme branda açarak önlem aldı. Sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Cama çıkan kadın

-Bina önünde toplanan kadın

-İtfaiye ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Açılan branda

-Genel ve detaylar