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ŞİŞLİ'DE MHP'Lİ ADAYLARDAN ESNAF ZİYARETİ

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,() Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 2'inci bölge milletvekili adayları, Şişli'de esnaf ziyareti yaptı. Adaylar ayrıca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni de ziyaret etti. 24 Haziran seçimlerinle...

ŞİŞLİ'DE MHP'Lİ ADAYLARDAN ESNAF ZİYARETİ

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,()
Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 2'inci bölge milletvekili adayları, Şişli'de esnaf ziyareti yaptı. Adaylar ayrıca Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni de ziyaret etti.
24 Haziran seçimlerinle Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 2'inci bölgeden aday gösterilen isimler, Şişli'de seçim çalışmalarına başladı. 16.00'da Teşvikiye Camii önünde toplanan adaylar, esnaf ziyareti yaparak, seçimler için oy istedi. Ellerindeki karanfilleri girdikleri dükkandaki çalışanlara veren adaylar, daha sonra Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçti. Burada hastanenin baş hekimi tarafından karşılanan adaylar, bir süre hastanede kaldı. 

Görüntü Dökümü:
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-Adayların esnaflarla konuşması
-Dükkanlara giren adaylar
-Karanfil dağıtmaları
-Şişli Etfal hastanesine girmeleri
-Hastane başhekimi tarafından ağırlanmaları
-Genel ve detaylar


 

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