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ŞİŞLİ'DE KAZA: YABANCI UYRUKLU 2 SÜRÜCÜ YARALANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL () Şişli'de, 'treeporter' olarak bilinen üç tekerlekli motosiklet otomobile çarptı. Kazada yaralanan yabancı uyruklu iki sürücü de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza,...

ŞİŞLİ'DE KAZA: YABANCI UYRUKLU 2 SÜRÜCÜ YARALANDI

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ / İSTANBUL ()
Şişli'de, 'treeporter' olarak bilinen üç tekerlekli motosiklet otomobile çarptı. Kazada yaralanan yabancı uyruklu iki sürücü de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza, Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Treeporter olarak bilinen üç tekerlekli motoiskletin yabancı uyruklu sürücüsü Ceki Beharyakar, karşı yöne geçmek isterken yoldaki cebe girdiği sırada cadde üzerinde ilerleyen 34 MG 0574 plakalı Suriyeli Mohammad Alatrash'in kullandığı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile treeporter takla atarak karşı şeride geçti. Kaza nedeniyle uyruğu öğrenilemeyen treeporterin sürücüsü ağır yaralandı. 
Kazayı görenlerin bildirmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Kaza nedeniyle Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde bir şerit trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçlar bir süre sonra olay yerinde kaldırıldı.

Görüntü Dökümü
-Kaza yapan 3 tekerlekli araçtan detay görüntü
-Kaza yapan otomobilden detay görüntü
-Polis ekiplerinden detay görüntü
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Yoldan görüntü    


 

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