ŞİŞLİ'DE KALDIRIMA ÇARPAN ARAÇ YAN YATTI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,()

Şişli'de yokuş yukarı çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarparak, yan yattı. Araç içerisinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Şişli Esentepe Mahallesi, Kasap Sokakta saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 EY 8014 plakalı hafif ticari araç yokuş yukarı çıkarken sürücüsü Dursun Kütükkaya'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarparak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç içerisinden çıkartılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araç ise çekiciye yüklenerek olay yerinden götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerindeki polis, sağlık ve itfaiye ekipleri

-Yan yatan aracın görüntüsü

-Yan yatan aracın vatandaşlar tarafından düzeltilmesi

-Kaza yapan aracın çekiciye yüklenmesi

-Genel ve detaylar



