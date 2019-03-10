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ŞİŞLİ'DE DEHŞET ANLARI... ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYE BIÇAK ÇEKTİ

  Ersan SAN/İSTANBUL,() Şişli'de motosiklete çarpan taksici, tartıştığı motosiklet sürücüsüne bıçak çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Sabah saatlerinde Şişli'de yaşanan olay iddialara görö...

ŞİŞLİ'DE DEHŞET ANLARI... ÇARPTIĞI MOTOSİKLETLİYE BIÇAK ÇEKTİ

 

Ersan SAN/İSTANBUL,()

Şişli'de motosiklete çarpan taksici, tartıştığı motosiklet sürücüsüne bıçak çekti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sabah saatlerinde Şişli'de yaşanan olay iddialara görö şöyle gerçekleşti; Seyir halindeki taksi sürücüsü, bir motosiklete çarptı. Kazayı yara almadan atlatan motosiklet sürücüsü, taksiciye tepki gösterdi. İkili arasındaki tartışmanın büyürken, taksi şoförü elindeki bıçakla, motosikletlinin üzerine yürüdü. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrılırken, bir anda bağırmaya başlayan motosiklet sürücüsü de "Öldür beni, bıçak çekiyorsan öldüreceksin" dedi. Motosiklet sürücüsü vatandaşların arasından bir anda çıkıp taksinin kapısını açarken, yine vatandaşlar motosiklet sürücüsünü sakinleştirdi. Taksi şoförü ise olay yerinden ayrıldı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

 

Görüntü dökümü:

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-Cep telefonu görüntüleri

-Elinde bıçakla taksisine doğru giden taksici

-Araca binmesi

-Motosiklet sürücüsünün bağırması

-Taksinin kapısını açması

-Sakinleştirilmesi

-Genel ve detaylar

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