SİS İSTANBUL'DA ETKİLİ OLMAYA DEVAM EDİYOR 

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRICIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL

İstanbul'da sis etkili olmaya devam ediyor. Sİs nedeniyle İstanbul Boğazı geceyarsı deniz trafiğine kapatıldı. 15 Temmuz Şehitler köprüsünde sis nedeniyle sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Eminönünde sabaha karşı balık tutmaya gelen vatandaşlar ve Üsküdar sahilinde ateş yakarak çay ve kahvelerini yudumlayarak sis keyfini çıkarmaya çalıştı. TEM Otoyolu ve D-100 Karayolunda sis nedeniyle sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Gece saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte Üsküdar sahiline gelen Erhan Demirtaş, “Arkadaşlarla beraber Trabzondan geldik bu sisli havayı yaşamak için boğaza karşı ateş eşliğinde ısınıyoruz. Keyfimiz yerinde, çayımızı yudumluyoruz, zaten karşıda kız kulesini görüyorsunuz, sisli kapanmış durumda açılmasını bekliyoruz, bu anı sabaha karşı yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-15 Temmuz Şehitler köprüsü

-Sürücüleri sis nedeniyle yavaş ilerlemeleri

-Denizden detaylar

-Boğazda sis izleyen vatandaşlar

-Kız Kulesi

-Üsküdara gelenler arkadaşlarıyla manzara karşı çay içmeleri

-Şişhane

-Unkapanı köprüsü

-Camii'den detaylar

-Eminönü ve galata köprüsünden detaylar

-Balık Tutmaya gelenler

-Vapurlardan görüntü

-Kabataş'tan görüntü

-TEM otoyolu ve D-100 karayolu

-Genel ve Detaylar

