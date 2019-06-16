Şırnak'ta çatışma: 1 şehit, PKK'lı 8 terörist öldürüldü



ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu. Çatışmada 8 terörist ise etkisiz hale getirildi.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca İdil ilçesindeki Cehennem Deresi bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe' adı verilen operasyonda güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlere temas sağladı. Çıkan çatışmada 8 terörist etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan 1 asker ise bölgeden helikopterle alınarak Şırnak Asker Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı asker, burada yapılan tüm müdahaleye karşın şehit oldu.

Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun devam ettiği belirtildi.

Mücahit YOLCU-ŞIRNAK/

