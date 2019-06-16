Şırnak'ta 8 terörist etkisiz hale getirildi (2)

5 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın İdil ilçesinde devam eden operasyon kapsamında 5 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak-İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nca gerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş olup, toplam 8 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Haber: ANKARA/