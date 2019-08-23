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Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

  İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 4 teröristin teslim olduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son dönemde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte çözülme ve  kaçışları hızlandırmıştır"...

GÜNDEM 22.08.2019, 20:54
Şırnak'ta 4 terörist teslim oldu

 

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta 4 teröristin teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Son dönemde terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar, örgütte çözülme ve  kaçışları hızlandırmıştır" vurgusu yapıldı. Bu kapsamda, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nın ikna çalışmaları sonucunda;  3'ü erkek, 1'i kadın olmak üzere toplam 4 terörist Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. 

 

Fatih POYRAZ/ANKARA, ()

 

 

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