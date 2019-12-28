ŞİRİNEVLER DURAĞINDA YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI, SEFERLER AKSADI(2)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL () Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayıp yola düşen kadın yolcuya metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Söğütlüçeşme yönünde seferler bir süre yapılamadı. Olay, saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen...
Alper KORKMAZ/İSTANBUL () Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayıp yola düşen kadın yolcuya metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Söğütlüçeşme yönünde seferler bir süre yapılamadı.
Olay, saat 13.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre durakta bekleyen bir kadın yolcunun ayağı kayarak metrobüs yoluna düştü. Kadına metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Söğütlüçeşme yönünde sefereler bir süre durdu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan ve vücudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının kaldırılmasının ardından seferler normale döndü
Görüntü Dökümü:
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-Duraktan görüntü
-Durakta bekleyenler
-Ön camında hasar oluşan metrobüs (Fotoğraf)
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