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ŞİRİNEVLER DURAĞINDA YOLCUYA METROBÜS ÇARPTI, AVCILAR YÖNÜNDE SEFERLER YAPILAMIYOR (1)
Alper KORKMAZ/İSTANBUL () Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü. Yolcuya metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar yönünde seferler yapılamıyor. Yaralanan ve vucudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla...
GÜNDEM 28.12.2019, 13:50
Alper KORKMAZ/İSTANBUL () Şirinevler metrobüs durağında ayağı kayan kadın yolcu metrobüs yoluna düştü. Yolcuya metrobüs çarptı. Kaza nedeniyle Avcılar yönünde seferler yapılamıyor. Yaralanan ve vucudunda kırıklar olan yolcu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
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-Ön camında hasar oluşan metrobüs (Fotoğraf)
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