Sınır hattında hayat normale dönüyor

ABD ile varılan mutabakat çerçevesinde Barış Pınarı Harekatı’na ara verilmesinde 2’nci güne girildi. Anlaşmanın sağlanmasının ardından bölgede sessizlik devam ederken, günlerdir tedirginliğin hakim olduğu Ceylanpınar’da hayat normale dönmeye başladı.

Ceylanpınar’ın karşısında bulunan Suriye’nin 70 bin nüfuslu Resulayn ilçesinde 9 Ekimde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Suriye Milli Ordusunca (SMO) Fırat'ın doğusunda oluşturulmak istenen terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla Barış Pınarı Harekatı başladı. Harekâtın başlaması üzerine sınırın sıfır noktasında bulunan Ceylanpınar’da vatandaşlar tahliye edilerek, çevredeki Viranşehir, Siverek ve Şanlıurfa’daki yakınlarının yerlerine ve misafirhanelere yerleştirildi. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Resulayn’da ateşlenen havan mermileri Ceylanpınar’da 2 çocuğun şehit olmasına 45 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Yaşanan bu gerginlik üzerine belediye hoparlörlerinden vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda sık sık uyarılar yapıldı. Harekat kapsamında Resulayn'daki terör örgütü YPG/PKK hedefleri havadan ve karadan nokta atışlarıyla imha edilerek, kentin büyük bölümünü TSK ve SMO kontrolü altına alındı. Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşma üzerine şiddetli çatışmaların yaşandığı Resulayn’da silah sesleri sustu. Evlerini terk eden Ceylanpınarlı vatandaşların endişesi ise azaldı.

GERGİN HAVA DAĞILDI

Resulayn’da sessizliğin hakim olması, Ceylanpınar’da günlerdir süren gergin havanın dağılmasını sağladı. Dün sabah saatlerinden itibaren ilçede son günlerde can korkusu nedeniyle kepenklerini kapatan esnaf iş yerlerini açarken, boş olan sokak ve caddeler de yeniden canlandı. Sınır hattındaki askerler ise güvenlikleri için kulübeler yerine zırhlı araç içerisinde nöbet tutmaya devam ediyor.

GAZETECİLER BÖLGEDEN AYRILIYOR

Barış Pınarı Harekatı'nı Ceylanpınar ilçesindeki Bayraktepe’de izleyen ve gün boyu canlı yayınlar yapan yerli ve yabancı basın kuruluşları ise çatışmaların sona ermesinin ardından ilçeden ayrılmaya başladı.

Görüntü Dökümü

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-Ceylanpınar’da sokaklarda hayat normale dönmesi

-İş yerlerini açan esnaflar

-Minibüslerle ilçeye gelen vatandaşlar

-Resulayn’dan genel görüntü

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 171-420MB

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-)