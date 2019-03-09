Sınıfta şakalaştığı arkadaşını kalemtıraş bıçağı ile yaraladı

Rize'de, 6'ncı sınıfta okuyan M.C. (10) adlı kız öğrenci, sınıfta şakalaştığı erkek öğrenci A.K.A.'yı kalemtıraş bıçağı ile yüzünden yaraladı.

Olay, perşembe günü Piri Çelebi Mahallesi'ndeki Kurtuluş Ortaokulu’nda meydana geldi. 6'ncı sınıfta okuyan M.C. sınıfta sakalaştığı arkadaşı A.K.A.'yı, kalemtıraş bıçağıyla yüzünden yaraladı. A.K.A., öğretmenleri tarafından Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. A.K.A.'nın durumunun iyi olduğu belirtilirken, aileler olayla ilgili şikayette bulunmadı.

'MOMO' OYUNU İLE İLGİSİ YOK

Sosyal medyada olayın, çocukları ve gençleri intihara sürüklediği öne sürülen 'Momo' oyunu yüzünden yaşandığı yönünde paylaşımlar yapıldı. Paylaşımlar üzerine Rize Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Servisi olayla ilgili inceleme başlattı. Öğrenciler, arkadaşları, aileleri ve öğretmenleri dinleyen görevliler, olayı çok yönlü olarak ele aldı. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olayın 'Momo' oyunu ile ilgisinin bulunmadığı, çocukların arasındaki şakalaşmadan kaynaklandığını belirledi.

İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

Rize İl Millî Eğitim Müdürlüğü, M.C. adlı kız öğrencinin sınıf arkadaşı A.K.A.'yı kalemtıraş bıçağı ile yüzünden yaralamasıyla ilgili açıklama yaptı. Olayın, öğrencilerin şakalaşması sırasında yaşandığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Teneffüs bitiminde bir öğrenci, diğer arkadaşına kalem kutusundaki kalemtıraşın yedek bıçağını vererek başka bir arkadaşını şaka ile korkutmasını istemiştir. Yaralanan öğrenci, masaya kafasını dayamış yatarken şaka yapmak isteyen öğrenci o öğrencinin yanına giderek dikkatini çekmek için öksürerek ses çıkarır. Bu sırada refleks ile kafasını aniden kaldıran öğrenci, öğrencinin elindeki yedek kalemtıraş bıçağı ile yanağından yaralanır. Nöbetçi Müdür Yardımcısı olay üzerine hemen öğrenciyi hastaneye götürür. Öğrencilerin ifadeleri tutanak ile alındığında asla kasıt olmadığı ve şakalaşmanın yanlışlıkla bu boyuta geldiğini belirtmişlerdir. Milli Eğitim Müdürlüğü olarak olayın çok yönlü değerlendirilmesine yönelik idari inceleme başlatılmıştır. Yaşanan olayın, sosyal medyaya yansıdığı gibi herhangi bir oyun (Momo/ Beyaz Balina gibi) ile ilgili olmadığı öğrenciler, aileler ve öğretmenlerin dinlenilmesi sonucu tespit edilmiştir. Olaydan diğer öğrencilerin de olumsuz yönden etkilenmemesi için rehberlik çalışmaları da başlatılmıştır."

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