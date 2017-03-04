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SİNAN OĞAN'IN KATILDIĞI KONFERANSTAKİ OLAYDA BİR GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta olay çıktı. Olaya ilişkin Ömer Faruk Yıldırım adlı kişi gözaltına alındı. BİR...

SİNAN OĞAN'IN KATILDIĞI KONFERANSTAKİ OLAYDA BİR GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İSTANBUL

MHP'den ihracı istenen Sinan Oğan'ın Bahçeşehir Üniversitesi'nde katıldığı 'Türkiye'nin Gündemi' konulu konferansta olay çıktı. Olaya ilişkin Ömer Faruk Yıldırım adlı kişi gözaltına alındı.

BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Oğan konuşma yaptığı sırada salondaki bir kişi koşarak kürsüyü devirdi. Bu sırada salonda panik yaşandı. Basına kapalı konferansta yaşananlar Oğan'ın 'periscope' yayınına yansıdı. Olay çıkaran kişinin salondan çıkarılmasının ardından Oğan konuşmasına devam etti. Olaya ilişkin Ömer Faruk Yıldırım adlı kişi akşam saatlerinde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yıldırım'ın polis merkezindeki işlemleri devam ediyor.

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