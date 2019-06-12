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Simav'a şehit acısı düştü

  Tunceli'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada Uzman Jandarma Çavuş 23 yaşındaki Emre Üçkan şehit düştü. Acı haber, şehidin memleketi Kütahya'nın Simav ilçesini yasa boğdu. Şehidin operasyondan önce ailesini arayıp, helallik...

Simav'a şehit acısı düştü

 

Tunceli'de terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada Uzman Jandarma Çavuş 23 yaşındaki Emre Üçkan şehit düştü. Acı haber, şehidin memleketi Kütahya'nın Simav ilçesini yasa boğdu. Şehidin operasyondan önce ailesini arayıp, helallik istediği öğrenildi.
Tunceli'de dün (salı) saat 21.00 sıralarında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada, Uzman Jandarma Çavuş 23 yaşındaki Emre Üçkan şehit düştü. Acı haber, bugün sağlık ekipleri ve yetkililer tarafından şehidin Simav'a bağlı Yeniköy Köyü'nde yaşayan ailesine verildi. Şehadet haberini öğrenen çiftçi baba 50 yaşındaki Mustafa Üçkan, anne 47 yaşındaki İftadiye Üçkan ve çiftçi ağabey 28 yaşındaki Oğuz Üçkan, yasa boğuldu. Şehidin ailesinin tek katlı müstakil evine, Türk bayrağı asıldı. İki kardeşten küçüğü olan şehit Emre Üçkan'ın, 5 yıldır Tunceli'de görev yaptığı ve görev süresinin dolmasına 6 ay kaldığı belirtildi. 2.5 ay önce izne geldiği öğrenilen şehit Emre Üçkan'ın dün (salı) kendilerini telefonla aradığını belirten Oğuz Üçkan, "Operasyona çıkıyorum. Belki bir daha görüşemeyebiliriz. Hakkınızı helal edin' dedi" diye konuştu.

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Haber: Mehmet YENEN / SİMAV (Kütahya), )

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