banner314

banner325

Son Dakika

SİLİVRİ İTFAİYESİ 2019'DA 300 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

GÜNDEM 02.02.2020, 10:42
SİLİVRİ İTFAİYESİ 2019'DA 300 KİŞİNİN HAYATINI KURTARDI

Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, ()  İSTANBUL  Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Silivri İtfaiyesi, 2019 yılında yangın, kaza ve doğal afetlerde  2 bin 150 olaya müdahale ederek 300  kişinin hayatını kurtardı.
İtfaiye ekipleri, her sabah posta değişiminde itfaiyeci duası okuyarak görev alacak diğer postaya devir teslimini gerçekleştiriyor. Silivri İtfaiye ekipleri A,B,C olarak 3 postaya ayrılırken, her postada 23 personel bulunuyor.  Güne ekipler, itfaiye araç kontrolü ile başlarken, gün içerisinde bahçe bakımı, araç bakımı, spor faaliyetleri, temizlik işlemleri gerçekleştiriyor. İhbarların gelmesiyle yaklaşık 20 saniye kadar kısa bir sürede çıkış yapan  İtfaiye ekipleri olay yerine ulaşarak, yangın, kaza, hayvan kurtarma ve afetlerde mahsur kalan vatandaşların hayatlarını kurtarma için titiz çalışma yürütüyor.

Silivri İtfaiyesi Grup Amiri Kenan Baran, 2109'daki çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: 'ÇIkış sayımız 2 bin 150'dir. Gidilen olayların 300'ü insan kurtarma 141'i ise hayvan kurtarma olaylarıdır. Bölgemizde ağırlıklı olarak İş yerleri yangınları ve anız yangınları meydana gelmektedir. Anız yangınlarında çıkan yangınları çoğunluk yapılan mangalların ateşlerinin söndürülmemesi. Bunların doğaya ve ormanlara ciddi zararları olmaktadır. Sabah göreve hazırlanırken, karşılıklı olarak İtfaiyeci duasıyla başlanıyor. Boş zamanlarımız genelde yoktur. Olay olmadığı zamanlarda spor ve çeşitli aktivitelerle değerlendiririz. Sabah nöbeti teslimi aldıktan sonra eğitimimiz vardır. Öğleden sonra da spor faaliyetleriyle devam eder. "

"OLAYA GİDERKEN DAR SOKAK VE HATALI PARKLANMALAR'DA VATANDAŞLAR DAHA DUYARLI OLMASI LAZIM"
Baran sözlerine şöyle devam etti: "İtfaiye ekipleri olarak bizim en çok olaylarda sıkıntı yaşadığımız olaylardan dar sokaklarda hatalı parklar. Burada vatandaşlarımızın daha duyarlı olması ve bilinçlendirmeleri faaliyetlerimiz açısından çok daha iyi olacaktır. Olaya varış süremiz en uzak 5 dakika kadar bir süredir. Ayrıca en yakın istasyonlarımız da oluşturuldu. Hizmetlerimiz bu şekilde devam etmektedir. Gittiğimiz olaylarda birçok kez arkadaşlarımızın unutamadığı anlar olmuştur. Beni etkileyen olaylardan bir tanesi; bir çocuğun evde yalnız bırakılıp annesinin kapıyı üzerine kilitlemesinin ve bir başka yere gitmesi  sonucu çocuk evde yalnız kaldığında çakmak ile yatak odasını tutuşturmuş ve çocuk yatak odasını tutuşturduktan sonra yanma bölgesi uzak olan banyoya saklanmış 4-5 yaşlarında bir çocuk. Çocuklar normalde bizim yangın kıyafetlerimizden korkarlar. Bizler yangını söndürdükten sonra banyoyu kontrol ettiğimizde fazla dumandan etkilenmemiş oraya saklanmış. Kapıyı açar açmaz, koşarak geldi ayağımıza sarıldı ve bana baktı. Benim unutamayacağım anlardan biriydi."

"YANGIN SÖNDÜRÜCÜ TÜPÜYLE 30 SANİYE'DE YANGINA MÜDAHALE EDEBİLİRSİNİZ"
Silivri İtfaiyesi B Postası Ekip Amiri Muzaffer Demircan da ,"Evlerde yangın söndürücü tüplerin bulundurması  ve nasıl kullanıldığı yönünde aile bireylerine anlatılması lazım. Yangın tüpüyle yapılan ilk müdahale, bizim için çok önemli. Normalde bir konutu 3 dakika içinde nasıl yandığı laboratuvar ortamında  test edildi. Bu süre içerisinde konut yanabiliyor, o evde yangın söndürücü tüpü varsa 30 saniyede ilk müdahale de bulunup söndürebilirsiniz." dedi.

ÇAPAR: "GERÇEK VE ASILSIZ İHBARLARI İHBAR SIRASINDA ANLAYABİLİYORUZ"
Silivri İtfaiyesi santral görevlisi Muammer Çapar ise, " 2007 yılında İtfaiye Daire Başkanlığında İtfaiye eri olarak  göreve başladım. 12 Senedir Silivri'de santral operatörü olarak görev yapmaktayım. Bize en çok gelen ihbarlar, bölgemiz çok geniş bir alan olduğu için genelde ot, çöp yangınları gibi bu tür ihbarlar geliyor. Tabii asılsız ihbarların geldiği de oluyor. Tecrübemizden dolayı asılsız ihbar ile gerçek ihbarı ayırt edebiliyoruz.  Aradıklarında gerçek ihbarı verdiğinde, asılsız ihbarı verdiğinde geçmişin tecrübesiyle bize bu şekilde davranmamıza yardımcı oluyor. O yüzden ihbarları anında değerlendirip anında ekipleri sevk etmemiz daha da kolay oluyor.  Bölgemizde daire yangınları ve fabrika yangınları eşit oranında çıkıyor. İtfaiye ekipleri olarak iş yerlerinde ve okullarda verdiğimiz eğitimlerle bu yangınları aza indiriyoruz." dedi.
Bu arada Silivri İtfaiyesi Kurtarıcı ekipleri Ender Akdiş, Bahadır Işıklı ve Bünyamin Ateş  Elazığ'da meydana gelen depremde çöken binada arama ve kurtarma çalışmalarına da katıldı.

Görüntü dökümü:
-----------------------
-İtfaiye ekiplerinin olaylara müdahalesi
-Silivri İtfaiyesi istasyonunda faaliyetler
-Silivri İtfaiyesi Grup Amiri Kenan Baran ile röportaj
-B Posta Ekip Amiri Muzaffer Demircan ile röportaj
-Santralci Muhammer Çapar ile röportaj
-İtfaiye araçlarına yangına gidişi
-İtfaiye araç içerisinden olaya gidiş
-Elazığ'daki çöken binada arama kurtarma çalışmaları
-Genel ve detaylar
 

Yorumlar (0)
14°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 02 Şubat 2020
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 19 41
2. Başakşehir 20 39
3. Trabzonspor 19 38
4. Fenerbahçe 20 37
5. Alanyaspor 19 35
6. Galatasaray 19 33
7. Beşiktaş 20 33
8. Göztepe 19 29
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 19 24
11. Çaykur Rizespor 20 24
12. Denizlispor 19 22
13. Gençlerbirliği 20 21
14. Konyaspor 20 19
15. Antalyaspor 20 18
16. Kasımpaşa 19 15
17. Ankaragücü 19 13
18. Kayserispor 19 11
Takımlar O P
1. Hatayspor 19 40
2. Erzurum BB 20 35
3. Bursaspor 19 33
4. Adana Demirspor 20 31
5. Keçiörengücü 20 29
6. Akhisar Bld.Spor 19 28
7. Ümraniye 19 28
8. Menemen Belediyespor 20 28
9. Altay 19 27
10. Fatih Karagümrük 20 27
11. Giresunspor 19 27
12. Balıkesirspor 19 24
13. İstanbulspor 19 20
14. Altınordu 19 20
15. Adanaspor 20 17
16. Osmanlıspor 20 17
17. Boluspor 20 15
18. Eskişehirspor 19 10
Takımlar O P
1. Liverpool 25 73
2. Man City 24 51
3. Leicester City 25 49
4. Chelsea 25 41
5. Sheffield United 25 36
6. M. United 25 35
7. Wolverhampton 25 35
8. Tottenham 24 34
9. Everton 25 33
10. Newcastle 25 31
11. Southampton 25 31
12. Arsenal 24 30
13. Crystal Palace 25 30
14. Burnley 24 30
15. Brighton 25 26
16. Bournemouth 25 26
17. Aston Villa 25 25
18. West Ham 25 24
19. Watford 25 23
20. Norwich City 25 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 49
2. Barcelona 21 43
3. Sevilla 21 38
4. Valencia 22 37
5. Getafe 21 36
6. Atletico Madrid 22 36
7. Real Sociedad 21 34
8. Villarreal 21 31
9. Athletic Bilbao 21 31
10. Granada 22 30
11. Osasuna 21 28
12. Real Betis 21 27
13. Levante 21 26
14. Real Valladolid 22 25
15. Deportivo Alaves 21 23
16. Eibar 21 23
17. Mallorca 22 18
18. Celta de Vigo 22 17
19. Leganés 21 15
20. Espanyol 22 15
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3