SİLİVRİ DEPREMDEN KORKANLAR GECEYİ ÇADIRDA GEÇİRİYOR

Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, ()

Silivri'de öğlen saatlerinde olan deprem sonrası vatandaşlar, sokağa akın etmişti. Bazı vatandaşlar geceyi parklarda çadır kurarak geçiriyor.

İstanbul Silivri’de saat 13.59’da meydana gelen 5.8 şiddetinde depremin ardından vatandaşlar, geceyi park ve meydanlarda geçiriyor. Vatandaşlar tedbir amaçlı geceyi çadırda geçireceklerini söylediler.

Görüntü Dökümü:

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- Çadır görüntüleri

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