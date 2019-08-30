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SİLİVRİ'DEKİ 30 AĞUSTOS TÖRENİNE 'ŞEKER NİNE' DAMGASINI VURDU
Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, () Silivri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile tören düzenlendi. Törende 'Şeker Nine' olarak tanınan Zeliha Çetiner'in okuduğu Atatürk şiiri beğeni topladı. Kayıtlara göre 90 yaşında...
GÜNDEM 30.08.2019, 13:26
Haber-Kamera: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, ()
Silivri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısı ile tören düzenlendi. Törende 'Şeker Nine' olarak tanınan Zeliha Çetiner'in okuduğu Atatürk şiiri beğeni topladı. Kayıtlara göre 90 yaşında olan ancak 115 yaşında olduğunu söyleyen 'Şeker Nine' Hasan Ali Yücel'in Atatürk şiirini okudu. Çetiner'in şiiriyle büyük alkış aldı
Görüntü Dökümü:
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- Şeker Ninenin şiir okuması
-Törenden detaylar
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