SİLİVRİ'DE SİLAHLI KAVGA
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI İSTANBUL () Silivri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Meydanı'nda meydana geldi. İddialara göre iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma...
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI İSTANBUL () Silivri'de silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Piri Mehmet Paşa Mahallesi Atatürk Meydanı'nda meydana geldi. İddialara göre iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga edenlerden biri silahla, kavga ettiği kişiye 3 el ateş etti. Ateş eden şüpheli olay yerinden kaçtı. Ayaklarından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde şerit çekerek inceleme yapan polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Olay yeri polis ekiplerinin çalışması
-Detaylar
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