SİLİVRİ'DE SAĞANAK VE FIRTINA ETKİLİ OLDU

İSTANBUL/

Silivri'de akşam saatlerinde sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarının ardından akşam saatlerinde Silivri'de kısa süreli sağanak yağış ve fırtına etkili oldu. Yağış hayatı olumsuz etkilerken, fırtınadan dolayı ağaçlar devrildi. Vatandaşlar yağıştan korunmak için kapalı alanları tercih etti. Öte yandan TEM otoyolunda sürücüler yağış nedeniyle kontrollü olarak ilerledi.

Görüntü Dökümü:

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-Yağıştan görüntü

-TEM otoyolunda ilerleyen araçlar

-Devrilen ağaçtan görüntü

-Genel ve detaylar

