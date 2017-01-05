Silivri'de Ortaköy saldırısı operasyonu-1

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,() ORTAKÖY’de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristi arama çalışmaları sürerken polis, teröriste yardım ve yataklık yaptığını belirlediği kişilerin bulunduğu bazı adreslere operasyon yapıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Silivri, Selimpaşa'da bulunan bir sitedeki adrese çok sayıda zırhlı araçla operasyon düzenledi. TEM ekiplerine Özle Harekat Polislerinin destek verdiği operasyona jandarma ekipleri de eşlik etti. 112 Sağlık ekipleri de operasyon bölgesinde hazır tutuldu. Yoğun güvenlik önleminin alındığı sitedeki adrese düzelenen operasyon devam ediyor.

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