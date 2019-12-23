SİLİVRİ'DE LODOSUN BOYUTU GÜNDÜZ ORTAYA ÇIKTI
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,() Silivri'de lodos nedeniyle 2 apartmanın çatısı zarar gördü. Oluşan dev dalgalar nedeniyle sahildeki kaldırım taşları yerlerinden söküldü. Bazı balıkçı tekneleri sahipleri tarafından karaya...
Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,()
Silivri'de lodos nedeniyle 2 apartmanın çatısı zarar gördü. Oluşan dev dalgalar nedeniyle sahildeki kaldırım taşları yerlerinden söküldü. Bazı balıkçı tekneleri sahipleri tarafından karaya çıkartıldı.
Silivri'de lodos etkisiyle oluşan zararın boyutu gündüz ortaya çıktı. Mimarsinan Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın çatısı lodos nedeniyle zarar gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine Silivri itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, tehlike yaratan parçaları topladı.
Silivri'de sahilinde ise dev dalgalar sahil yürüyüş yolunu sular altında bıraktı. Zarar gören balıkçı tekneleri sahipleri tarafından karaya çıkartıldı. Dev dalgalar Yarlar mevkisinde çocuk parkını sular altına bıraktı. Dalgakıran mevkiinde dev dalgalar nedeniyle kaldırımlar taşları yerlerinden söküldü. Balıkçı Hakan Eken, "Sabah işe geldiğimiz de masalar, sandalyeler her taraftaydı." dedi.
Görüntü dökümü:
----------------------
-Silivri sahilinden görüntüler
-İtfaiye ekiplerinden detaylar
-Denizden görüntüler
-İtfaiye ekiplerinin kopan parçaları toplaması
-Röportajlar
-Genel görüntüler
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:20
|Öğle
|13:08
|İkindi
|15:26
|Akşam
|17:47
|Yatsı
|19:14
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|16
|34
|2. Başakşehir
|16
|30
|3. Fenerbahçe
|16
|28
|4. Beşiktaş
|16
|27
|5. Trabzonspor
|15
|26
|6. Galatasaray
|16
|24
|7. Malatyaspor
|16
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Göztepe
|16
|23
|10. Gaziantep FK
|16
|23
|11. Denizlispor
|15
|21
|12. Çaykur Rizespor
|16
|20
|13. Gençlerbirliği
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|16
|15
|15. Konyaspor
|15
|15
|16. Antalyaspor
|16
|14
|17. Ankaragücü
|16
|11
|18. Kayserispor
|16
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|16
|36
|2. Menemen Belediyespor
|16
|28
|3. Akhisar Bld.Spor
|16
|27
|4. Erzurum BB
|16
|27
|5. Keçiörengücü
|16
|25
|6. Ümraniye
|16
|25
|7. Bursaspor
|16
|24
|8. Balıkesirspor
|16
|23
|9. Altay
|16
|23
|10. Fatih Karagümrük
|16
|23
|11. Adana Demirspor
|16
|21
|12. İstanbulspor
|16
|19
|13. Giresunspor
|15
|19
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|16
|12
|16. Boluspor
|16
|12
|17. Adanaspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|16
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|18
|39
|3. Man City
|18
|38
|4. Chelsea
|18
|32
|5. Sheffield United
|18
|28
|6. Wolverhampton
|18
|27
|7. Tottenham
|18
|26
|8. M. United
|18
|25
|9. Newcastle
|18
|25
|10. Burnley
|18
|24
|11. Arsenal
|18
|23
|12. Crystal Palace
|18
|23
|13. Brighton
|18
|20
|14. Bournemouth
|18
|19
|15. Everton
|18
|19
|16. West Ham
|17
|19
|17. Southampton
|18
|18
|18. Aston Villa
|18
|15
|19. Norwich City
|18
|12
|20. Watford
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|18
|39
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Sevilla
|18
|34
|4. Atletico Madrid
|18
|32
|5. Real Sociedad
|18
|31
|6. Getafe
|18
|30
|7. Athletic Bilbao
|18
|28
|8. Valencia
|18
|28
|9. Levante
|18
|26
|10. Villarreal
|18
|25
|11. Granada
|18
|24
|12. Osasuna
|18
|23
|13. Real Betis
|18
|23
|14. Real Valladolid
|18
|20
|15. Deportivo Alaves
|18
|19
|16. Eibar
|18
|19
|17. Mallorca
|18
|15
|18. Celta de Vigo
|18
|14
|19. Leganés
|18
|13
|20. Espanyol
|18
|10