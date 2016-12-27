SİLİVRİ'DE DARBE DAVASININ GÖRÜLDÜĞÜ DURUŞMA SALONU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber - Kamera: Yaşar KAÇMAZ / İSTANBUL
İstanbul'da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 29 polis hakkında açılan dava, Silivri Cezaevi'nde başladı. Jandarma ekipleri davanın görüldüğü duruşma salonun çevresinde güvenlik önlemi aldı. Jandarma ekipleri, duruşma başlamadan önce drone uçurarak duruşma salonunun etrafını havadan görüntüledi. Alınan güvenlik önlemleri havadan alınan görüntülerle tekrar gözden geçirildi. Jandarma o görüntüleri basın mensuplarıyla da paylaştı.
Görüntü Dökümü
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-Havadan duruşma salonu
-Duruşma salonun etrafında alınan güvenlik önlemleri
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