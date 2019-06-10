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SİLİVRİ'DE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRİRKEN KURTARILAN ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ

Kamera-Haber: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, () Silivri'de ailesiyle birlikte serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirirken son anda cankurtaran ekipleri tarafından kurtarılan 8 yaşındaki Menice İnci Ç., kaldırıldığı hastanede...

SİLİVRİ'DE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRİRKEN KURTARILAN ÇOCUK HASTANEDE ÖLDÜ

Kamera-Haber: Alparslan ERMİŞ / İSTANBUL, ()
Silivri'de ailesiyle birlikte serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirirken son anda cankurtaran ekipleri tarafından kurtarılan 8 yaşındaki Menice İnci Ç., kaldırıldığı hastanede öldü.
Olay, bugün 14.30 sıralarında Gümüşyaka Altınkumsal mevkiinde meydana geldi. 8 yaşındaki Menice İnci Ç., halk plajında ailesiyle birlikte serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra 8 yaşındaki kızın hareketsiz bedenini gören vatandaşlar, cankurtaran ekiplerine haber verdi. Cankurtaran ekiplerince kurtarılan küçük kız, sudan çıkarıldı. İlk müdahaleyi cankurtaran ekiplerinin yaptığı Menice İnci Ç. sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Menice İnci Ç. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
 
Görüntü Dökümü:
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-Sağlık ekipleri müdahalesi
-Çocuğun ambulansa konulması
-Ailesinin gözyaşı dökmesi
Genel ve detaylar 


 

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