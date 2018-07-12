SİLİVRİ'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ:  1 ÖLÜ 1 YARALI

İSTANBUL

Silivri'de, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. Sürücü hayatını kaybederken araçta sıkışarak yaralanan bir kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kaza, Sayalar Yolu üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Silivri istikametinde seyir halinde olan 59 TJ 878 plakalı beton mikseri, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle devrildi. O anda yoldan geçerek kazayı gören diğer sürücüler, durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, henüz adı öğrenilemeyen beton mikseri sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta sıkışan Ömer Duran ise, İtfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansla Silivri'deki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kazayı gören bir sürücü, "60-65 kilometre hızlı gidiyorduk, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti ve devrildi. " dedi.

Beton Mikserin sürücüsünün cenazesi polis ve cumhuriyet savcısının incelemesinin adından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin sıkışan yaralıyı kurtarması

-Yaralının sedyeye alınması

-Ambulansa konulması

-Röp.

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