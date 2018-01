SİLİVRİ DANAMANDIRA KÖYLÜLERİNDEN "TAŞ OCAĞI" EYLEMİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul

Silivri Danamandıra Köyü'nde yaşayan bir grup, İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde taş ocağı protestosu gerçekleştirdi.

Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Danamandıra Köyü sakinleri, Beşiktaş'ta bulunan İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde, köylerinin yakınında bulunan taş ocağında kuralsız patlamalar yapıldığı iddiasıyla eylem yaptı.

OTOBÜSLE GELDİLER

Silivri'den Beşiktaş'a otobüsle gelen köylüler, “Temiz hava istiyoruz", “Taş ocakları köyümüzü rehin aldı", “Kamyon gürültüsü değil, kuş sesi duymak istiyoruz" yazılı pankartlar taşıdı. Köylüler “Danamandıra'da taş ocağı istemiyoruz" yazılı pankart açıp “Köyümüzde taş ocağı istemiyoruz" şeklinde slogan attı.

“KÖYÜMÜZDE, DAĞ, TAŞ, TOPRAK, BAĞ, BAHÇE, HAYVANCILI HİÇBİR ŞEY KALMADI"

Danamandıra Köyü sakini Hatice Başpınar, taş ocaklarından şikayetçi olduklarını belirterek, “10 senedir çalışıyorlar ama 4 senedir çekilmez hale geldiler. Köyümüzde, dağ, taş, toprak, bağ, bahçe, hayvancılı hiçbir şey kalmadı. Tarlalarımızı ekip dikemiyoruz, çocuklarımız parka, okula gidemiyor. Her taraf toz, toprak, çamur, çamaşırlarımızı asamıyoruz. Bir şeyler ekip dikemiyoruz, çiftçilik öldü" dedi. Grup adına basın açıklamasını Danamandıra'da çiftçilikle uğraşan Ercan Erdoğan yaptı. Erdoğan, “Dinamitle patlatılan yerlerde uçurumlar var. Bunlar nedeniyle hayvanların ve insanların can güvenliği yok. Hiçbir tedbir bulunmamakta. Dinamitler kontrolsüz şekilde patlatılıyor. Her yer toz, toprak, arkasından sulama da yapılsa toz bulunmakta" dedi.

Grup protesto gösterisinin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne şikayet dilekçesi verdi.



