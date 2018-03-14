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SİLİVRİ CEZAEVİ'NE YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA POLİS MÜDAHALE ETTİ, 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Can EROK / İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde toplanan 6 kişilik grup cezaevlerinde tek tip elbise uygulamasını protesto etti. "Suçlu değil devrimciyiz. Tek tip elbise giymeyeceğiz" yazılı...

SİLİVRİ CEZAEVİ'NE YÜRÜMEK İSTEYEN GRUBA POLİS MÜDAHALE ETTİ, 6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Can EROK / İstanbul
Beyoğlu İstiklal Caddesi Galatasaray Lisesi önünde toplanan 6 kişilik grup cezaevlerinde tek tip elbise uygulamasını protesto etti. "Suçlu değil devrimciyiz. Tek tip elbise giymeyeceğiz" yazılı pankart açıp slogan atan grup bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından Silivri Cezaevi'ne yürümek isteyen gruba polis izin vermedi. Yürüyüşün yasal olmadığını söyleyen polis ile eylemciler arasında tartışma yaşandı. Yürüyüşü gerçekleştirmek isteyen gruba polis müdahale etti. Kısa süreli yaşanan arbede sonucunda 6 eylemci gözaltına alınarak çevik kuvvet aracına alındı. Gözaltına alınan eylemciler emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Galatasaray Lisesi önü
-Polis önlemi
-Eylemcilerin gelişi ve pankart açmaları
-Basın açıklaması
-Sloganlar
-Grubun yürüyüşe geçmesi
-Polis müdürü ile eylemcilerin tartışması
-Polisin uyarıları
-Eylemcilerin gözaltına alınması
-Gözaltına alınanların çevik kuvvet otobüsüne alınmaları
-Genel ve detay görüntüler
 

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