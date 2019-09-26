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SİLİVRİ AÇIKLARINDA DEPREM (1)
İSTANBUL,() Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
GÜNDEM 26.09.2019, 10:46
İSTANBUL,()
Marmara Denizi Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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