ŞİLE'DE SURİYELİ GENÇ DENİZDE BOĞULDU

Haber - Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul

Şile'de denize giren Suriyeli uyruklu 2 gençten biri boğuldu, biri de kurtarıldı. Suriyeli Amir Attar ve arkadaşı dün akşam 20.00'de Şile Ayazma Plajı açıklarında denize girdi. Suriyeli Amır Attar (20) dalgalar arasında gözden kaybolurken, arkadaşı ise cankurtaran ekiplerince kurtarıldı. Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları geç saatlere kadar devam etti. Suriyeli gencin cesedi saat 02.00'de bulundu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Öte yandan Şile sahillerinde denize giren vatandaşların uyarılara rağmen güvenlik şeritlerini geçerek, yüzdükleri görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Plajından görüntüler

-Genel ve detaylar