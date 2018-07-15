Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

ŞİLE'DE SURİYELİ GENÇ DENİZDE BOĞULDU

Haber - Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul Şile'de denize giren Suriyeli uyruklu 2 gençten biri boğuldu, biri de kurtarıldı.  Suriyeli Amir Attar ve arkadaşı dün akşam 20.00'de  Şile Ayazma Plajı açıklarında denize girdi. Suriyeli Amır...

ŞİLE'DE SURİYELİ GENÇ DENİZDE BOĞULDU

Haber - Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul
Şile'de denize giren Suriyeli uyruklu 2 gençten biri boğuldu, biri de kurtarıldı.  Suriyeli Amir Attar ve arkadaşı dün akşam 20.00'de  Şile Ayazma Plajı açıklarında denize girdi. Suriyeli Amır Attar (20) dalgalar arasında  gözden kaybolurken, arkadaşı ise cankurtaran ekiplerince kurtarıldı.  Arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları geç saatlere kadar devam etti.  Suriyeli gencin cesedi saat 02.00'de bulundu. Olayla ilgili incelemeler sürüyor. Öte yandan  Şile sahillerinde denize giren vatandaşların uyarılara rağmen güvenlik şeritlerini  geçerek, yüzdükleri  görüldü.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Plajından görüntüler
-Genel ve detaylar

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325