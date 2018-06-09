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ŞİLE'DE DENİZ DİBİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

  * Temizlik sırasında denizden araç lastiği, televizyon ve şişenin de aralarında olduğu çok miktarda atık çıkarıldı.    Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL Şile Liman mevkiinde deniz dibinde temizlik çalışması yapıldı....

ŞİLE'DE DENİZ DİBİNDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

 

* Temizlik sırasında denizden araç lastiği, televizyon ve şişenin de aralarında olduğu çok miktarda atık çıkarıldı.   

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI-İSTANBUL
Şile Liman mevkiinde deniz dibinde temizlik çalışması yapıldı. Temizlik sırasında denizden araç lastiği, televizyon ve şişenin de aralarında olduğu çok miktarda atık çıkarıldı.   
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Başkanlığı ve Şile Belediyesi vatandaşların bilinçlendirilmesi amacıyla Liman mevkiinde deniz dibinde temizlik çalışması yaptı. Akıllı telefonlardan, laptopa, televizyondan araç lastiklerine kadar çok sayıda atık, deniz dibinden çıkartılarak Şile Limanı'nda sergilendi.

"NE OLDUR DENİZDE YAŞAYAN HAYVANLARI DÜŞÜNÜN RİCA EDİYORUM"
Denizden çıkarılan atıkları inceleyen İsabella Damla Güvenilir " Neden her şeyi denize atarlar? Ben bunu anlayamıyorum. Bakın burada kocaman kocaman lastiklerden tutun eski televizyon ekranı,güneş gözlüğü ne ararsanız var. Peki denizde yaşayan hayvanları büyüklerimiz hiç düşünmüyorlar mı?" diye konuştu. 
Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu ise "Bugün çıkanlar yine de mütevazi bir atık. Uzun süredir durağan suda oluşan bir atık. Ancak özellikle belirtmek isterim ki Şile kıyılarında böyle bir kirliliğe rastlamak mümkün değil. Zaten müsaade etmiyoruz. Olası bir durumda ekiplerimiz anında müdahale ediyor" dedi. 


Görüntü Dökümü:
-Dalgıçların hazırlık safası
-Dalgıçlar denize dalış detayları
-Dalgıçlar çok sayıda lastik çıkartışları
-Çıkarılan atıklar 
-Atıkların sergilenmesi
-Küçük oyuncu İsabella Damla Güvenilir ile röp
-Şile belediye başkanı ile röp  
    

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