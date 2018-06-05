ŞİLE'DE BOĞULAN ŞARKICI ONURCAN ÖZCAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI (2)

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ / İSTANBUL ()

Şile'de önceki gün alabora olan teknede kaybolduktan sonra dün cesedine ulaşılan 21 yaşındaki şarkıcı Onurcan Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Kurtköy Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından düzenlenen cenaze törenine Onurcan Özcan'ın annesi Hatice Özcan, babası Metin Özcan ve sanatçı Ferhat Göçer, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş, Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi katıldı. Baba Metin Özcan taziyeleri kabul etti. Kılınan cenaze namazının ardından Onurcan Özcan'ın cenazesi omuzlara taşınarak cenaze aracına konuldu. Cenaze, Kurtköy Mezarlığı'na defnedildi.



Görüntü Dökümü:

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-Onur Can Özcan'ın cenaze namazı

-Sanatçının babası Metin Özcan'ın taziyeleri kabul etmesi

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Özgür Deniz KAYA