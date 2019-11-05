Siirt'te hastanede yangın (1)

Siirt'te, 5 katlı özel bir hastanenin çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edilirken, hasta ve çalışanlar tahliye ediliyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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