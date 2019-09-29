Flaş Haberİmamoğlu, depremle ilgili suskunluğunu bozdu
Son Dakika
Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt...
GÜNDEM 29.09.2019, 20:42
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Siirt'te 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi. Yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Siirt Pervari kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, JÖH timlerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Bu kapsamda, Siirt’te devam eden operasyonlar sonucu, bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e çıktı. Ayrıca açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.
Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, ()
21°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 29 Eylül 2019
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|6
|11
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|6
|9
|5. Konyaspor
|6
|9
|6. Galatasaray
|6
|9
|7. Başakşehir
|6
|8
|8. Denizlispor
|6
|8
|9. Antalyaspor
|6
|8
|10. Ankaragücü
|6
|8
|11. Çaykur Rizespor
|6
|8
|12. Malatyaspor
|6
|7
|13. Kasımpaşa
|6
|7
|14. Trabzonspor
|5
|6
|15. Beşiktaş
|5
|5
|16. Göztepe
|5
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Bursaspor
|6
|12
|3. Ümraniye
|6
|11
|4. Hatayspor
|6
|11
|5. Balıkesirspor
|6
|10
|6. Keçiörengücü
|6
|10
|7. Adana Demirspor
|5
|9
|8. Fatih Karagümrük
|6
|9
|9. İstanbulspor
|6
|9
|10. Altay
|6
|9
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. West Ham
|7
|12
|5. Tottenham
|7
|11
|6. Chelsea
|7
|11
|7. Bournemouth
|7
|11
|8. Arsenal
|6
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. Burnley
|7
|9
|11. M. United
|6
|8
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|6
|13
|6. Athletic Bilbao
|7
|12
|7. Villarreal
|7
|11
|8. Sevilla
|6
|10
|9. Valencia
|7
|9
|10. Real Valladolid
|7
|9
|11. Eibar
|7
|8
|12. Deportivo Alaves
|7
|8
|13. Real Betis
|7
|8
|14. Getafe
|7
|7
|15. Levante
|6
|7
|16. Osasuna
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2