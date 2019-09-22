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Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi (2)
2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ İçişleri Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Siirt'in Pervari ilçesinde yapılan hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece...
GÜNDEM 22.09.2019, 12:07
2 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
İçişleri Bakanlığı, jandarma ekipleri tarafından Siirt'in Pervari ilçesinde yapılan hava destekli operasyonda, 2 teröristin daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Böylece Pervari'de etkisiz hale getirilen terörist sayısının 7'ye yükseldiği belirtildi. Operasyonda, terör örgütünün Herekol Cephaneliğinde bulunan çok sayıdaki silah ve mühimmatın da imha edildiği bildirildi.
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