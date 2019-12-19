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(Düzelterek yeniden) Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Bingür Sönmez'den dar alanda beslenen tavuklarla ilgili açıklama
İSTANBUL - (DÜZELTEREK YENİDEN) ÜNLÜ KALP CERRAHI PROF. DR. BİNGÜR SÖNMEZ 'DEN DAR ALANDA BESLENEN TAVUKLARLA İLGİLİ AÇIKLAMA
Sığırcık kuşlarının dansı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu, gökyüzünde güzel bir görüntü oluşturdu. Sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde uçan sığırcık kuşları, Gölbaşı ilçesi...
GÜNDEM 19.12.2019, 12:41
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, yüzlerce sığırcık kuşunun toplu halde uçuşu, gökyüzünde güzel bir görüntü oluşturdu.
Sonbahar ve kış aylarında görülen ve sürüler halinde uçan sığırcık kuşları, Gölbaşı ilçesi Tulumtaş mahallesinde görüldü. Birbirleriyle uyum içinde dans edercesine uçan sığırcık kuşları, çevredekilerin ilgisini çekti. Mahalle sakinlerinden Bilal Ergün, gökyüzünde güzel bir görüntü oluşturan kuşları cep telefonuyla görüntüledi. Bir süre bölgede uçan kuşlar, daha sonra uzaklaştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sığırcık kuşlarının görüntüsü
Haber:Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), ()-
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