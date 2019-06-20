SIĞINAKTA İSİMLERİ BULUNAN PKK'LILARA OPERASYON KAMERADA

Çağatay KENARLI İSTANBUL, ()

İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri terör PKK/KCK'ya yönelik 3 ilde düzenlediği operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Mardin kırsalında 25 Şubat ve 26 Şubat 2017'de güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonlarda örgüt mensuplarının kullandığı sığınaklarda ele geçirilen dijital materyallerde kimlik bilgileri, kod adları ve çeşitli iletişim adresleri bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Dün İstanbul TEM Özel Tim ekipleri ve Özel Harekat polislerinin desteğiyle İstanbul, Kocaeli ve Muş'ta 9 adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda hakkında arama kararı bulunan 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin yaşadığı evlerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, 1 tabanca ve 28 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

TEM ekiplerinin yaptığı operasyon polis kameralarına yansıdı.

Görüntü Dökümü

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(Polis Kamerası)

-Özel Harekat polislerinden görüntü

-Ekiplerin binadaki görüntüsü

-Ekiplerin daireye girmesi

-TEM ekiplerinin arama yapması

-Ekiplerin şüphelileri gözaltına alması ve polis aracına bindirmesi

-Genel ve detaylar

