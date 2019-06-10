"SIFIR ATIK MAVİ PROJESİ" BAŞLADI

Gülseli KENARLI – Harun UYANIK-CemaL YURTTAŞ / İSTANBUL, () ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığının yürüttüğü, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) işbirliği ile hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde bugün başlatıldı. Denizlerin ve su kaynaklarının koruma altına alınmasının amaçlayan proje kapsamında, yaz sezonu boyunca 50 bin ton atık toplanması hedefleniyor.



Sabah saatlerinde Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen etkinliklerle başlayan proje kapsamında aralarında serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen’in de bulunduğu dalgıçlar denizden çöp topladı. Çıkarılanlar arasında ekmek, şişe, poşet ,cam tepsi gibi çeşitli gıda ve ev bulundu. Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Şahika Ercümen, şunları söyledi:

“Bugün çok önemli bir gün çünkü dünyanın ve ülkemizin atık konusunda durumu malum. 2050 yılında denizlerde plastik sayısı ile balıkların sayısının aynı olacağı belirtiliyor. Bunu bu duruma getiren biziz. Bugün çok önemli bir gün çünkü bunun önlenmesi için canla başla çalışan bir grup var. Burada ilk adımları atılacak. Biz de su altı temizliği yapacağız. Suyun üzerinde de bu durumla ilgili neler gözlemlediğimizi paylaşacağız. Eğer başarırsak dünyanın durumunu değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Çalışmalar devam edecek. Benim girip denizden atığı toplamam değil de; bunun hiç olmaması, farkındalık oluşması, poşet, plastik tüketiminin azalması önleyici faktörler. Bunları biz yaygınlaştırmak istiyoruz. Dipte neler olduğunu göstermek istiyoruz. Tüm yıl boyunca çalışmalar olacak. Deniz benim evim, deniz canlılarının plastikle boğuştuğunu düşünüyorum. Bizim attığımız plastik atıklar yüzünden nesli bile tehlikede olan canlılar var. Evinize nasıl çöp atmıyorsanız ona göre davranalım, tüketimiz azaltalım ve tek kullanımlık plastik atıklardan kaçınalım.”

Proje kapsamında öğlen saatlerinde Emine Erdoğan ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla bir tören de düzenlenecek.



PROJE HAKKINDA

"Sıfır Atık Mavi" adı verilen seferberlikle Türkiye'nin denizleri ve su kaynaklarının koruma altına alınması amaçlanıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yürüteceği, DenizTemiz Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilecek projenin destek veren paydaşları Kültür ve Turizm, Ulaştırma ve Altyapı ile Gençlik ve Spor Bakanlıkları olacak.

Proje, ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile 81 ilde, tüm kıyı şeridi, göl ve nehirlerle su kaynaklarının temiz tutulması ve atıkların toplanmasını kapsayacak bir seferberlik şeklinde yürütülecek. Projeyle yaz boyunca yapılacak çevre aktiviteleriyle dikkatler Türkiye'nin denizlerine ve su kaynaklarına çekilecek. Yaz aylarında deniz kıyılarında ve su kaynaklarında temizlik çalışmaları yapılacak, kıyı ve deniz temizliğinin önemi anlatılacak, buna yönelik kampanyalar yapılacak. Çalışmalarla yaz sezonu sonunda denizlerde oluşan kirliliğin somut olarak önlenmesi hedefleniyor.

Görüntü Dökümü:

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- Dalgıçların hazırlanması

- Dalgıçların denize girmesi

- Ercümen ile röportaj

- Ercümen’in denize girmesi

- Denizden çöp toplanması

- Denizden çıkarılanlar

- Detaylar