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Şiddetli rüzgarda uçan çatı, araçların üstüne düştü

ÇATININ DÜŞME ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA İzmir'in Karabağlar ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanın tente çatısının uçarak, park halindeki araçların üzerine düşmesi, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yan...

Şiddetli rüzgarda uçan çatı, araçların üstüne düştü

 İZMİR'in Karabağlar ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanın tente çatısı uçarak, park halindeki araçların üzerine düştü. Ölen ya da yaralanan olmayan olayda, 4 otomobilde hasar oluştu.

Olay, öğle saatlerinde, 3771/3 Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle 5 katlı apartmanın tente çatısı uçtu. Ters dönen çatı, park halindeki otomobillerin üzerine düştü. Gürültü üzerine dışarı çıkan apartman sakinleri, çatıyı yerde görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevre güvenliği aldı. Ölen ya da yaralanan olmayan olayda, park halindeki 4 araç, hasar gördü.
Apartman sakinlerinden Hasan Öztürker, büyük gürültü duyduklarını ve önce deprem olduğunu sandıklarını belirterek, "Dışarı çıktığımızda, çatının düşmüş olduğunu gördük. Araçlar, zarar gördü. Allah'tan dışarıda çocuklar yoktu. Birkaç çocuk, arabadan eşya alıyormuş. Saniye farkıyla kurtulmuşlar. Çatı yeni yapılıyordu, yapım aşamasındaydı. Şiddetli rüzgardan olmuş" dedi.

ÇATININ DÜŞME ANI, GÜVENLİK KAMERASINDA

İzmir'in Karabağlar ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle apartmanın tente çatısının uçarak, park halindeki araçların üzerine düşmesi, güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yan taraftaki apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çatının, araçların üzerine düştüğü görülüyor.


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