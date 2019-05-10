“ŞİDDETİN DİLİ OLMAZ" EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ- /İSTANBUL()

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar odaları birliği ve İstanbul Kahveciler Esnaf Odası işbirliğinde “Şiddetin dili olmaz" konulu eğitim gerçekleşti. Fatih Ali Kuşçu Mahallesi'nde bir kahvehanede gerçekleşen eğitim programına İstanbul Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin, Klinik Psikolog Esra Keskin, oyuncu Turgay Tanülkü ve Nurullah Çelebi de katıldı. İstanbul'da 39 ilçede çeşitli sanatçı ve psikologların katılımlarıyla her tülü şiddete karşı başlatılan farkındalık çalışmasına her yaş grubundan insanların ilgisi yoğun oldu.

"DUYARLI SANATÇILARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Fiziki ve sözlü her türlü şiddete karşı olduklarını mikrofonuna dile getiren İstanbul Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Serdar Erşahin, “Bugün başlattığımız programın ikinci ayağını gerçekleştirdik. 'Şiddetin dili olmaz' başlıklı programımızın eğitim safhasındayız. Bugün bu kahvehanede psikoloğumuz ve sanatçılarımızla beraber bir eğitim gerçekleştirdik. Bu konuda biraz katkımız olabilirse ne mutlu bize. Kahvehaneler Osmanlı döneminde de eğitim yuvası olarak biliniyor. Bu günde burada eğitimlere devam edeceğiz. Duyarlı sanatçılarımızdan destek bekliyoruz." Dedi.

"BU EĞİTİMİN İÇİNDE OLMAK BANA GURUR VERİYOR"

Turgay Tanülkü, “Bu eğitimin içinde olmak bana gurur veriyor. Eğer bir şeyleri toparlamak gerekiyorsa sokağa inmek gerekir. Sokaktaki evlatlara ne kadar sahip çıkabilirsen bazı yerlere gidişi, özellikle cezaevlerine gidişi azaltırsın. Sokaktaki çocuklarımızla evdeki çocuklarımızı bir araya getirebilirsek işte o zaman barışı yakalarız. Cezaevlerindeki çocuklarla, sokaktaki çocuklar ve evdeki çocuklar aynı salıncağa binmeye başladıkları gün ülkemde barışı yakalarız" diye konuştu. Tanülkü, kahvehanelerdeki eğitim çalışmalarının katkı sağladığını söyleyerek diğer meslektaşları için duyarlı olmalarını ve sokağa inmeleri gerektiği çağrısını yaptı.

"AİLELER ÇOCUKLARIYLA İLETİŞİM KURMALILAR"

Gelen katılımcılara eğitim vermek için orada bulunan Klinik Psikolog Esra Keskin, “Bugün genel bir başlık altında şiddet konusu üzerinde durduk. Şiddetin ne olduğu ve şiddetin türleri hakkında bilgilendirme yaptık. Genel bir başlık altında şiddeti değerlendirdikten sonra özellikle günümüzde giderek artan bir sorun üzerinde durduk ve kadına yönelik şiddet üzerinde durduk. Katılım son derece yerindeydi. Özellikle gençlerle aralarda sohbet ettik." şeklinde konuştu.

Keskin şiddet konusunda ise ailelere, “Aileler çocuklarıyla iletişim kurmalılar. Fiziksel ve psikolojik şiddeti bir tarafa bırakıp her şeyden önce çocuklarıyla uzlaşmacı bir dil kullanabilmeleri. Onların seviyelerine inip, onları anlayabilmeleri ve en önemlisi de çocuklarını oldukları gibi kabul etmeleri gerekmektedir." uyarısını yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-Kahvehaneden detaylar

-Serdar Erşahin röp

-Turgay Tanülkü röp

-Esra Keskin röp



