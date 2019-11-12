banner314

banner325

Son Dakika

Şiddet gördüğü kocasının dükkanını arkadaşlarıyla molotofkokteyli attı

  Amasya'nın Merzifon ilçesinde ev hanımı A.T., 2 erkek arkadaşıyla, darp edilip şiddet gördüğünü öne sürdüğü eşi Arif T.'nin oto yıkamacı dükkanına molotofkokteyli attı. İş yerine gelmeden önce maske taktıkları tespit edilip...

GÜNDEM 12.11.2019, 15:38
Şiddet gördüğü kocasının dükkanını arkadaşlarıyla molotofkokteyli attı

 

Amasya'nın Merzifon ilçesinde ev hanımı A.T., 2 erkek arkadaşıyla, darp edilip şiddet gördüğünü öne sürdüğü eşi Arif T.'nin oto yıkamacı dükkanına molotofkokteyli attı. İş yerine gelmeden önce maske taktıkları tespit edilip gözaltına alınan 3 şüpheli, adliye sevk edildi. Şüpheli A.T.'nin emniyette "Eşim beni darp etti. Kendisine 'iş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" ifadesini verdiği belirtildi.
Olay, dün gece saatlerine, ilçede 100'üncü Yıl Sanayi Sitesi'nde yer alan bir oto yıkama dükkânında meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arif T.'ye ait bir oto yıkamacıya, yüzleri maskeli bir grup tarafından molotof türü yanıcı madde atıldığı yönünde ihbar üzerine harekete geçti.  
GÖRÜNTÜLERDEN TESPİT EDİLDİ
Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, bölgedeki iş yerlerine ait güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. İncelemelerde; 3 şüphelinin, otomobille siteye gelmeden önce aracın plakalarını söktüğünü, ardından da maske takıp bahse konu dükkâna molotofkokteylini attığı tespit edildi. Molotofkokteyli saldırı olayıyla ilgili eşkal ve kimlik bilgileri de saptanan iş yeri sahibi Arif T.'nin ev hanımı eşi A.T. ile arkadaşları M.A.A. ve F.Y., polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve suçlarını itiraf eden şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
'YAKACAĞIM DEDİM YAKTIM'
Gözaltına alınan şüpheli A.T.'nin emniyetteki ifadesinde "Eşim beni darp etti. Kendisine 'İş yerini yakacağım' dedim. Arkadaşlarımı aradım ve yaptık" dediği belirtildi.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü
------------
-Şüphelilerin adliyeye sevki
-Güvenlik kamera görüntüsü

Haber: Sinan HARMANCI- KAMERA: MERZİFON (Amasya),() -
 

Yorumlar (0)
21°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 12 Kasım 2019
İmsak 06:14
Güneş 07:41
Öğle 12:53
İkindi 15:31
Akşam 17:55
Yatsı 19:18
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 11 21
2. Fenerbahçe 11 20
3. Trabzonspor 11 19
4. Alanyaspor 11 19
5. Başakşehir 11 19
6. Galatasaray 11 19
7. Malatyaspor 11 18
8. Beşiktaş 11 18
9. Gaziantep FK 11 15
10. Çaykur Rizespor 11 14
11. Göztepe 11 13
12. Konyaspor 11 13
13. Kasımpaşa 11 12
14. Denizlispor 11 11
15. Antalyaspor 11 11
16. Gençlerbirliği 11 10
17. Ankaragücü 11 9
18. Kayserispor 11 7
Takımlar O P
1. Hatayspor 11 21
2. Fatih Karagümrük 11 19
3. Ümraniye 11 18
4. Balıkesirspor 11 18
5. Akhisar Bld.Spor 11 18
6. Erzurum BB 11 18
7. Keçiörengücü 11 18
8. Bursaspor 11 17
9. Menemen Belediyespor 11 17
10. Altay 11 15
11. Adana Demirspor 11 12
12. İstanbulspor 11 12
13. Giresunspor 11 12
14. Boluspor 11 10
15. Osmanlıspor 11 10
16. Adanaspor 11 8
17. Altınordu 11 7
18. Eskişehirspor 11 1
Takımlar O P
1. Liverpool 12 34
2. Leicester City 12 26
3. Chelsea 12 26
4. Man City 12 25
5. Sheffield United 12 17
6. Arsenal 12 17
7. M. United 12 16
8. Wolverhampton 12 16
9. Bournemouth 12 16
10. Burnley 12 15
11. Brighton 12 15
12. Crystal Palace 12 15
13. Newcastle 12 15
14. Tottenham 12 14
15. Everton 12 14
16. West Ham 12 13
17. Aston Villa 12 11
18. Watford 12 8
19. Southampton 12 8
20. Norwich City 12 7
Takımlar O P
1. Barcelona 12 25
2. Real Madrid 12 25
3. Atletico Madrid 13 24
4. Sevilla 13 24
5. Real Sociedad 13 23
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Getafe 13 20
8. Granada 13 20
9. Valencia 13 20
10. Osasuna 13 19
11. Villarreal 13 18
12. Levante 13 17
13. Real Valladolid 13 17
14. Deportivo Alaves 13 15
15. Eibar 13 15
16. Mallorca 13 14
17. Real Betis 13 13
18. Celta de Vigo 13 9
19. Espanyol 13 8
20. Leganés 13 6