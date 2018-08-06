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SICAKTAN BUNALAN SOKAK HAYVANLARINA SOĞUK BUHAR

İSTANBUL,() Yazın en sıcak döneminin yaşandığı bugünlerde sıcak havalardan bunalan sokak hayvanlarının imdadına Bağcılar Belediyesi yetişti. Belediyeye ait hayvan barınağındaki yüzlerce kedi ve köpek, gün boyunca buhar püskürtme sistemiyle...

SICAKTAN BUNALAN SOKAK HAYVANLARINA SOĞUK BUHAR

İSTANBUL,()
Yazın en sıcak döneminin yaşandığı bugünlerde sıcak havalardan bunalan sokak hayvanlarının imdadına Bağcılar Belediyesi yetişti. Belediyeye ait hayvan barınağındaki yüzlerce kedi ve köpek, gün boyunca buhar püskürtme sistemiyle serinletildi.
İstanbul'da nemin de etkisiyle sıcaklıklar artış göstermeye başladı. Sıcak ve nemden bunalan vatandaşlar parklara ve sahillere akın etti. Bağcılar Belediyesi de bu sıcak günler de sokak hayvanlarını unutmadı. Sıcaktan etkilenen sokak hayvanları için harekete geçen belediye, Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde hayvanların güneşlendiği ve gezdiği alanda buharlı sistemle serinleme hizmeti vermeye başladı. Barınaktaki yüzlerce sokak hayvanı, sıcak hava dalgasının etkisinden korunması için 10.00 ile 16.00 saatleri arasında üstten püskürtülen buharla serinletildi. Barınağın kapalı alanın zemininde nem ve rutubet tutmayan plastik paletler sayesinde hayvanlar daha da serinledi. Ayrıca ilçede bulunan bütün sokak hayvanlarının mama ve suluk ihtiyacı da giderildi.

"SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÖNLEMLERİMİZİ ALDIK"
Bunaltıcı sıcaklardan sokak hayvanlarının etkilendiğine söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kavurucu sıcaklara karşı sokak hayvanlarımıza sahip çıktık. Onların olumsuz şekilde etkilenmemesi için önlemlerimizi aldık. Belediyemize ait hayvan barınağında hayvanlarımızı buhar püskürtme sistemiyle serinletiyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Hayvan barınma merkezinden detaylar
-Hayvanlardan detaylar
-Buhar püskürtülmesi
-Hayvanlara yapılan bakım

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