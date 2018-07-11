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SHAKİRA'YI GÖRMEK İÇİN 5 GÜNDÜR BEKLİYOR

  Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/ İSTANBUL, () DÜNYACA ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, El Dorado turnesi kapsamında dün akşam İstanbul'a geldi. Bu akşam saat 21:00'de Vodafone Park'ta konser verecek olan Shakira gece Tarabya'da...

SHAKİRA'YI GÖRMEK İÇİN 5 GÜNDÜR BEKLİYOR

 

Haber-Kamera: Cansel KİRAZ- Harun UYANIK/ İSTANBUL, () DÜNYACA ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, El Dorado turnesi kapsamında dün akşam İstanbul'a geldi. Bu akşam saat 21:00'de Vodafone Park'ta konser verecek olan Shakira gece Tarabya'da bir otelde konakladı. Çocukları Milan, Shasha ve abisi Tonino bugün saat  12:00 sıralarında İstanbul'da gezmek üzere otelden ayrıldı. Shakira'nın ekibi ise tekne ile boğaza açıldı.
Öte yandan Shakira'nın hayranı Nurcan Topbaş, Shakira'yı görmek için 5 gündür otelin önünde beklediğini ifade etti.  22 yaşındaki Nurcan Toptaş, " Yıllardır hayranıyım. Shakira'nın imzasını dövme yaptırdım. Konsere gidemiyorum tek umudum bu otel" dedi.

Görüntü dökümü:
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- Shakira hayranı Nurcan Toptaş ile röportaj 
- Shakira'nın ailesinin arabaya binişi
-Ekibinin tekneye binişi
-Genel ve detaylar 
 

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