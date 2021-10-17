SGK'yı 10 milyon TL dolandıranları ortaya çıkaran işadamı saldırıya uğradı

İşadamı Atilla Yüzgen, özel bir hastaneye ortak olmak isterken,kendisinin ve SGK'nın 10 milyon lira dolandırılarak,paranın himmet olarak FETÖ'ye aktarıldığını öğrendi.Yüzgen bu durumu savcılığa giderek ihbar da bulundu.Yüzgen'in ihbarı üzerine,3'ü doktor 8 kişiye soruşturma açıldı. Ancak 74 yaşındaki işadamı Yüzgen'in başına,bundan sonra gelmedik kalmadı.İşadamı Yüzgen önce ölümle tehdit edildi,ardından sahte ihbarla savcılığa şikayet edildi ve hakkında ağır cezada dava açıldı.İhbarcı işadamı Yüzgen,tüm tehditlere rağmen,davalardan vazgeçmeyince,son olarak evinin önünde 2 kişi tarafından feci şekilde dövüldü.

Deneyimli gazeteci Mevlüt Yüksel'in Süpherhaber'deki özel haberine göre; Türkiye'nin en önemli kurumlarından biri olan SGK'nın,usulsüz ve sahte evrak ile imzalarla dolandırıldığı ortaya çıktı.

İŞADAMI YÜZGEN HASTANEYE ORTAK OLMAK İÇİN 1 MİLYON 500 BİN TL ELDEN PARA VERDİ!

İşadamı Atilla Yüzgen'in ortaya çıkardığı, SGK'nın yaklaşık 10 milyon TL dolandırılması olayı, 2013 yılın da,Bayrampaşa'da bulunan Evrim Tıp Merkezi adlı bir hastaneye ortak olmak istemesi ile başladı.Bunun için mimar Tamer Karaca ile doktor Güzide Bayrak'a,elden 1,5 milyon TL para verdi.Ancak aradan geçen zaman içerisinde de,tıp merkezine ortak olmadığını öğrendi.İşadamı Yüzgen kendisinden para alan Tamer Karaca'nın,Evrim Tıp Merkezi ile resmî ortak olmadığını tespit etti.Yüzgen,para verirken mimar Karaca'nın ofisinde para verirken konuştuğu doktor Güzide Bayrak'a durumu anlattı.Doktor Bayrak'da Yüzgen'e,kendisinin böyle bir para almadığını söyledi.İşadamı Yüzgen bunun üzerine dolandırıldığına kanaat getirerek,hakkını hukuki yollardan aramak için,para verdiği mimar Tamer Karaca ve doktor Güzide Bayrak ile Evrim Tıp Merkezi'ni araştırmaya başladı.

İşadamı Yüzgen,yaptığı araştırmalar sırasın da,Evrim Tıp Merkezi'nde çalışan doktor Ayfer Kamberoğlu ile yine adının doktor Nadide olarak öğrendiği iki kişinin,hastaneye hiç uğramadıklarını öğrendi.İşadamı Yüzgen araştırmasının devamın da,bu iki doktorun yerine,hastanen resmî ortaklarından doktor Nesrin Gümüşel ve doktor Güzide Bayrak tarafından,doktor Ayfer Kamberoğlu ile soyadını öğrenemediği doktor Nadide tarafından muayene edilmiş gibi gösterildiğini belirledi.

2 BİN 300 NORMAL,780 ÖZÜRLÜ İNSAN TEDAVİ EDİLMİŞ GİBİ GÖSTERİLMİŞ!

Bir dedektif gibi kendisini dolandıranların peşine düşen işadamı Atilla Yüzgen,yaptığı araştırmalar da, Bayrampaşa'daki Evrim Tıp Merkezi'nde,2 bin 300 normal,780 özürlü kişinin,doktor Ayfer Kamberoğlu ile doktor Nadide muayene etmiş gibi,üzerlerine fatura edildiğini ortaya çıkardı.Usulsüzlük ve sahtecilik yapılarak SGK'nın 10 milyon lira zarara uğratıldığını anlayan Atilla Yüzgen,araştırmalarını daha da derinleştirdikten sonra,Evrim Tıp Merkezi ile ilgili topladığı 3 bin 600 belgeyi,2016 yılın da savcılığa başvurarak şikayet etti.

İHBARCI İŞADAMI YÜZGEN'İN BAŞINA GELMEYEN KALMADI!

İhbarcı işadamı Atilla Yüzgen'in Çağlayan'da savcılığa yaptığı ihbarı üzerine,3'ü doktor 8 kişiye birden fazla suçlama iddialarından soruşturma açıldı.Ancak 74 yaşındaki işadamı Yüzgen'in başına,bundan sonra gelmedik kalmadı.İşadamı Yüzgen önce sözlü olarak tehdit edildi.Tehditlerin ciddi olduğunu anlayan Yüzgen, 2'si kadın 4 doktor ile gayri resmi ortakların,bir tetikçi tutularak,kendisini öldürülmekle tehdit edenleri şikayet etti.Ancak bir sonuç alamadı.

Yüzgen ölüm tehdidinden sonra,kendisinin sürekli gittiği,yakın bir arkadaşının ofisi kurşunlandı.

Yine işadamı Yüzgen,kendisinden para

aldığını söylediği Tamer Karaca ve Güzide Bayrak tarafından,"telefonla tehdit ve yağma!" iddiası ile savcılığa şikayet edildi ve hakkın da,Bakırköy 6.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.Mahkeme mahkeme dolaşan ihbarcı işadamı Atilla Yüzgen,davalardan vazgeçmeyince,geçtiğimiz gün,evinin önünde 2 kişi tarafından feci şekilde dövüldü.

YÜZGEN:BENİ ÖLDÜRSELER

BİLE BU DAVADAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİM!"

İhbarcı işadamı Atilla Yüzgen gazeteci Mevlüt Yüksel'in sorularını yanıtlarken bu davadan asla vaz geçmeyeceğini vurguladı. Yüzgen ,"Benim ve arkadaşımın dolandırılmasını araştırırken,devletin milyonlarca lira dolandırıldığını anladım ve şikayetçi oldum.İşte ne olduysa bundan sonra oldu. Başıma gelmeyen kalmadı. Hem ortaklık için 3 milyon liramızı alıp bizi kandırdılar. Sonra da ölüm tehditleriyle hayatımızı zindan ettiler. Yetmedi,rüşvet,cinsel ilişki ve sahte belgeler ile bize çeşitli adliyelerde davalar açarak,cezalar verdirerek yıldırmaya çalışıyorlar. Elimdeki resmî belgeler ile beni ve devleti dolandıranları şikayet ettiğim kişilerin, ifadeleri 5 yıldan beri alınmadı. Ayrıca dolandırılan devlet kurumları için inceleme bile başlatılmadı. Benim bu ihbarım nedeni ile karara bağlanmış ve devam eden dosyaların hukukçular tarafından incelemesi ve mutlaka rapor tanzim edilmesi gerekmektedir. Yine dolandırılan kamu kuruluşları için hala inceleme de maalesef başlatılmadı.Bunu anlamak mümkün değil.dedi.İşadamı Atilla Yüzgen, başına gelenler nedeni ile 5 yıldan beri mahkeme mahkeme dolaştığını, ihbarcı olmasına rağmen, kendisinin kimliğinin bilerek açığa çıkarıldığı ve üstelik ceza üzerine ceza verildiğini iddia ederek,"Beni değil dövmek,öldürseler dahi,bu davadan asla vazgeçmeyeceğim."şeklinde konuştu.