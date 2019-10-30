Sezen'in öldüğü kampüsteki kazanın görüntüleri ortaya çıktı 

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Ege Üniversitesi Kampüsü içinde, Sezen Zambak'ın (23) karşıdan karşıya geçmek istediği sırada traktörün altında kalarak hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 16 Eylül'de Bornova'da Ege Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. Üniversitenin Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü'nü bu yıl birincilikle bitiren Sezen Zambak'a, kampüs içindeki yoldan karşıya geçmek isterken, çiçekleri sulayan Vehbi B. yönetimindeki traktör çarptı. Üniversite bünyesindeki projelerde görev alan Zambak, traktörün altında kalırken, ihbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Zambak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazadan sonra gözaltına alınan traktör sürücüsü Vehbi B. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan kazanın görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, Zambak'ın karşıdan karşıya geçtiği sırada traktörün altında kaldığı, çarpmanın ardından traktör sürücüsü ve beraberindeki iki kişinin inerek Zambak'a yardım etmeye çalıştığı görülüyor. Olaya ilişkin dava, İzmir 47.Asliye Ceza Mahkemesi'nde gelecek günlerde görülecek.

Görüntü Dökümü

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-Kaza anından güvenlik görüntüsü

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: /İZMİR ()

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