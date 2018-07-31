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Sezai Temelli: Ekonominin artık çığırından çıktığının göstergesi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesine ilişkin, "Dramatik bir artış gerçekleşti. Merkez Bankası'nın para politikasını yürütemediğini görüyoruz. Ekonominin artık çığırından çıktığının...

Sezai Temelli: Ekonominin artık çığırından çıktığının göstergesi

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesine ilişkin, "Dramatik bir artış gerçekleşti. Merkez Bankası'nın para politikasını yürütemediğini görüyoruz. Ekonominin artık çığırından çıktığının göstergesi" dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, beraberinde HDP Meclis Başkanvekili Mithat Sancar ve Grup Başkanvekilleri Ayhan Bilgen ile Fatma Kurtulan ilebirlikte Meclis Başkanı Binali Yıldırım'ı nezaket amaçlı ziyaret etti. Meclis Başkanı Binali Yıldırım'a 27'nci dönemden beklentilerini ilettiklerini söyleyen Temelli, aynı zamanda tutuklu milletvekillerinin durumuna ilişkin de görüşlerini bildirdiklerini aktardı. Temelli, "27'nci dönemin Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu demokrasi konusunda parlamento zemininin önemli olduğunu vurguladık. Tutuklu olan Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve tabi Enis Berberoğlu'nun durumlarını da dile getirdik. Bu konuda Meclisin önemli adımlar atması gerektiğini vurguladık. Bugün 2 vekilin eksikliğiyle çalışmalarına devam ediyor parlamento, bu önemli bir eksikliktir" dedi.
Sezai Temelli, Merkez Bankasının enflasyon tahminini 5 puan yükseltmesine ilişkin ise, "Dramatik bir artış gerçekleşti. Merkez Bankası'nın para politikasını yürütemediğini görüyoruz. Enflasyon düzenlemesini yapamadığını görüyoruz. Ekonominin artık çığırından çıktığının göstergesi. Beklentilerin 5 puan arttığı yerde faizlere yönelik bir düzenleme yok. Bunun da tabi komplikasyonları, olumsuz yansımaları ekonomiye zaten yansıyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sezai Temelli açıklaması
Haber-Kamera:Nursima KESKİN / ANKARA ,()
 

 

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