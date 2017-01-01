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Seymen'in nişanlısı herkesi duygulandırdı

İSTANBUL Ortaköy'de gece eğlence mekanında gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi Trabzon'a getirildi.

Seymen'in nişanlısı herkesi duygulandırdı
İSTANBUL Ortaköy'de gece eğlence mekanında gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden 32 yaşındaki Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi Trabzon'a getirildi.
Yılbaşı gecesi İstanbul'da ünlü bir gece kulubünde gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mustafa Sezgin Seymen'in cenazesi, akşam saatlerinde uçakla Trabzon'a getirildi. Seymen'in cenazesini havaalanında ailesi ve yakınları karşıladı.  Cenazenin araca konulması sırasında büyük acı yaşayan akrabalarından bazı kadınlar fenelaştı. Seymen'in cenasezi buradan, yarın toprağa verileceği Sürmene ilçesine götürüldü.

NİŞANLISININ PAŞLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Yaklaşık 2 yıldır Ordu'da sigortacılık yaptığı ve kısa süre önce Sezen Arseven ile nişanlandığı belirtilen Seymen'in yılbaşı gecesi eğlenmek için nişanlısı ile birlikte Reina'ya gittiği öğrenildi. Saldırıda nişanlısını kaybeden Sezen Arsevein'in sosyal medyada yayınladığı mesaj, okuyanları duygulandırdı. Nisanlısı ile birlikte çektirdiği fotoğrafını sayfasına koyan Arseven mesajında da şu ifadelere yer verdi:
“Beraber gittiğimiz yerden sensiz dönüyorum. Bana en güzel bakanımmm
Beni en çok sevenimm
Aşk dolu olanım
Uykumda bile beni öpenim
Artık biz resimlerde kaldık
Beni hep görmek istediğin sürmede beklicem,
Biz yarım kaldık.. eşim, hayat arkadaşımı sevdiğimi aşkımı kaybettim.

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