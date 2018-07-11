Seyir halindeyken yolcu ile kavga eden 'o' şoför konuştu

ANTALYA'da hareket halindeki halk otobüsünde şoförle kavga eden yolcu hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Antalya'da 7 Temmuz'da, özel halk otobüsüne binen yolcu ile şoför arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yolcuya karşılık vermek için şoförün yerinden kalkması üzerine araç kendi kendine yol almaya başladı. Araç içinde kavga sürerken, yolculardan biri otobüsü durdurmayı başardı. Otobüsteki güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, yolcu ile şoförün kavga anı, aracın kendi kendine ilerleyişi ve başka bir yolcunun otobüsü durdurma anları yer aldı.



ŞOFÖR ŞİKAYETÇİ OLDU

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, güvenlik açısından otobüslerin 4 ile 6 adet kamerayla online izlendiğini söyledi. Otobüslerde ses kaydı yapıldığını da belirten Arslan, “Bu gibi olayları tasvip etmiyoruz. Ayrıca hiç kimse de şoförümüze bu şekilde davranamaz. Şoförümüz savcılığa suç duyurusunda bulundu. Biz de oda olarak konunun takipçisiyiz. Hiç kimsenin yaptığı yanına kalmayacak, savcılık gereğini yapacaktır" dedi.



KAVGAYA KARIŞAN ŞOFÖR: FARKETSEYDİM ONU DÜŞÜRÜRDÜM

Antalya'da hareket halindeki yolcu otobüsünde kavgaya karışan otobüs şoförü Aydın Usta (53), 30 yıldır toplu taşımada çalıştığını, ilk kez böyle bir olayla karşılaştığını söyledi. Vatandaşın gitmek isteği yerleri 3 defa ısrarla sorduğunu belirten Usta, bu yerleri bilmediğini söylediğini belirtti. Aynı anda başka bir kadının daha güzergah sorduğunu aktaran Usta, durak harici indiremeyeceğini söylediğini kaydetti. Bu kişinin sorularını sürdürdüğünü belirten Usta, vatandaşa 'şoförle konuşulmaz' yazısını gösterdiğini söyledi. Usta, “Siz bilmiyorsanız yapmayın, diye söylenmeye devam etti. Ağzından küfür çıktı ama ilk etapta bir şey demedim. Yerine oturduktan sonra konuşmaya devam etti. Ben de karşılık verince arkadan geldiğini fark etmedim ve yumruk atmaya başladı. İtiraf ediyorum, eğer onun bana yumruk atmaya geldiğini fark etseydim ani frene basar onu düşürürdüm" dedi.



DUDAĞINA VE KAŞINA 7 DİKİŞ

Darbelerden sonra kaşına ve dudağına 7 dikiş atıldığını aktaran Usta, başında ağrıların devam ettiğini söyledi. “Araç refüje vurmasa, yolcu bana yardımcı olmasa otobüs durmayacaktı" diyen Usta, “Araç yan da yatabilir, karşı yola geçebilirdi. Otobüs durduktan sonra ben de aşağıda kovaladım. Biz de kusursuz değiliz ama yorucu bir işte çalışıyoruz. Günde ortalama bin insan taşıyorum. Herkes soru sorsa benim durumumu siz anlayın. Hukuki olarak peşini bırakmayacağım. Tatlı dille gelse her soruya cevap veririz. Ben otobüste insan taşıyordum, o insanlara zarar gelse ne cevap verecektik? Özrünü belki kabul ederim ama hukuki olarak yoluma devam edeceğim" dedi.



SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan da şoförün de vatandaşın hatası olabileceğini söyledi. Ancak bu durumun kimsenin bir başkasına hakaret izni vermediğini, özellikle şiddeti hiç hoş görmediklerini belirten Arslan, “Araçlarımızın içerisinde şikayet hatlarımız var. Vatandaş bize şikayette bulunmuş olsa kameralardan tespit ederek şoföre gereken cezayı veriyoruz. Konunun sonuna kadar hukuksal mücadelesini vereceğiz. Henüz bu vatandaşın yakalandığına yönelik bilgi almadık" diye konuştu



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Oda başkanı Yasin Arslan ın açıklaması

-Şöför Aydın Usta nın açıklaması

-şöförün yüzünden detay görüntü

Haber:Hasan DEMİRBAŞ- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA, ()

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