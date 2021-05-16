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Seyahat Sektöründe Hareketlilik bekleniyor

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi ile belirlendi. 17 Mayıs-1 Haziran arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak.

GÜNDEM 16.05.2021, 16:53 Murat Aydın
Seyahat Sektöründe Hareketlilik bekleniyor

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinden sonra atılacak adımlar, İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelgesi ile belirlendi. Birçok sektörde ve alanda  kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılmaya başlandığı gözlemlenirken bu kapsamda şehirlerarası seyahat yasağı ile ilgili de yeni bir karar verildi. Buna göre, 17 Mayıs-1 Haziran arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde  ise toplu ulaşım araçlarıyla şehirlerarası seyahat yapılabilecek.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan biletall.com Ceo’su Yaşar Çelik, “ Kapanmadan önce yaşanan göç yavaş yavaş tersine dönmeye başladı. Özellikle son 2 -3 gündür bir hareketlenme yaşıyoruz. Şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alınması istenmeyecek olması ve özel araçlara zorun haller dışında izin verilmeyecek olması toplu ulaşım araçlarına olan talepi daha da çok arttıracak. Kişilerin, şehirlerarası seyahat edileceğinin bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz edilmesi yeterli olacaktır. Vatandaşların seyahatlerini önceden planmaları avantaj sağlayabilir. Çünkü bazı bölgelere geri dönüşlerin başlamasından dolayı talep daha fazla. Bu arada pandemi ile ilginin daha çok arttığı online biletler, geleneksel yöntemlere göre her geçen gün daha çok tercih ediliyor. Yeni bir tedbir gelmezse 1 haziran sonrası sahil bölgelerine ve pandemi nedeniyle yayla turizmine talebin daha çok artacağını,  hareketlenmenin daha yoğun yaşanacağını ön görüyoruz. Özetlemek gerekirse Yavaş yavaş tünelin ucundaki ışık daha çok görünmeye başladı. Aşılanmanın daha çok yaygınlaşması ve vaka sayılarında yaşananacak düşüş ile birlikte turizmcilerin en yoğun olduğu yaz dönemide boş geçmecek” dedi.

Yayımlanan genelgelye göre, Şehirlerarası seyahat kısıtlamasının istisnaları;

- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirlerarası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmesi yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirlerarası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

- Zorunlu bir kamusal görevin ifası kapsamında ilgili Bakanlık ya da kamu kurum veya kuruluşu tarafından görevlendirilmiş olan kamu görevlilerinin (müfettiş, denetmen vb.) özel veya resmi araçlarla yapacakları şehirlerarası seyahatlerine, kurum kimlik kartı ve görevlendirme belgesini ibraz etmek kaydıyla izin verilecektir.

- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat etmek amacıyla herhangi bir cenaze yakınının e-devlet kapısındaki İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU veya ALO 199 sistemleri üzerinden yapacakları başvurular (yanında akraba konumundaki 9 kişiye kadar bildirimde bulunabilecektir) sistem tarafından vakit kaybetmeksizin otomatik olarak onaylanarak cenaze yakınlarına özel araçlarıyla seyahat edebilmeleri için gerekli seyahat izin belgesi oluşturulacaktır.

Cenaze nakil ve defin işlemleri kapsamında başvuru yapacak vatandaşlarımızdan herhangi bir belge ibrazı istenilmeyecek olup Sağlık Bakanlığı ile sağlanan entegrasyon üzerinden gerekli sorgulama seyahat izin belgesi düzenlenmeden önce otomatik olarak yapılacaktır.

2.2- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla şehirlerarası seyahate çıkmamaları esastır. Ancak aşağıda belirtilen zorunlu hallerin varlığı durumunda vatandaşlarımız, bu durumu belgelendirmek kaydıyla; e-devlet üzerinden İçişleri Bakanlığına ait E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden Valilik/Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla da seyahat edebileceklerdir. Seyahat İzin Belgesi verilen kişiler, seyahat süreleri boyunca sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

Zorunlu Hal Sayılacak Durumlar;

- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

- Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),

- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

- ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,

- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecektir.

#seyahat #sokağaçıkma #kısıtlama #İçişleriBakanlığı
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