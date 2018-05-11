ŞEVKET DAĞ İLK ÖĞRETİM OKULU BOMBA İHBARI NEDENİYLE BOŞALTILIYOR-1

Haebr-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL
Esenler'de bulunan Ressam Şevket Dağ ilk öğretim okulu bomba ihbarı nedeniyle boşaltılıyor
Görüntü Dökümü:
-Okuldan görüntü
-Detaylar
Haebr-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL Esenler'de bulunan Ressam Şevket Dağ ilk öğretim okulu bomba ihbarı nedeniyle boşaltılıyor Görüntü Dökümü: -Okuldan görüntü -Detaylar
11 Mayıs 2018 Cuma 14:05
Haebr-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL
Esenler'de bulunan Ressam Şevket Dağ ilk öğretim okulu bomba ihbarı nedeniyle boşaltılıyor
Görüntü Dökümü:
-Okuldan görüntü
-Detaylar
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