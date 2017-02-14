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"SEVGİLİLER GÜNÜ"NDE YAPILAN GÜL HIRSIZLIĞI KAMERADA

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL Büyükada'da bu sabah bir çiçekçi dükkanına girerek 600 lira değerinde gül çaldığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alınırken çalınan güller ele geçirildi. İstanbul Adalar'da bir iş...

"SEVGİLİLER GÜNÜ"NDE YAPILAN GÜL HIRSIZLIĞI KAMERADA

Haber - Kamera: Çağatay KENARLI / İSTANBUL

Büyükada'da bu sabah bir çiçekçi dükkanına girerek 600 lira değerinde gül çaldığı ileri sürülen 1 kişi gözaltına alınırken çalınan güller ele geçirildi.

İstanbul Adalar'da bir iş yeri sahibi polise başvurarak, Büyükada'daki çiçekçi dükkanına bu sabah gelen bir kişinin 600 lira değerindeki güllerini çaldığını bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, işyerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelenen görüntülerde, sabah saatlerinde bir kişinin dükkan önündeki tezgahta bulunan 1 sandık içerisindeki gülleri çaldığı görüldü. Görüntülerdeki kişinin kimlik ve adresi tespit edildi. Ardından Kınalıada'da düzenlenen operasyonda A.D. adlı şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çalınan güller de ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Gülleri "14 Şubat Sevgililer günü" nde satmak için çaldığı belirlenen A.D. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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Güvenlik kamera görüntüleri

-Şüphelinin çiçekçi dükkanına gelmesi

-Bir sandık gülü alıp uzaklaşması

-Ele geçen güllerin fotoğrafları

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